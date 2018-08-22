Песков рассказал, почему Путин не пошел с Лукашенко на самбо
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин приехал на международный турнир по самбо в Сочи без белорусского коллеги Александра Лукашенко, сообщает ФАН.
«Ничего не случилось. У Лукашенко были другие планы. Переговоры прошли очень хорошо», — успокоил пресс-секретарь президента.
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В среду Путин провел переговоры в Сочи с президентом Белоруссии.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства и белорусский лидер Александр Лукашенко вместе посетят международный турнир по боевому самбо.