Песков рассказал, почему Путин не пошел с Лукашенко на самбо

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин приехал на международный турнир по самбо в Сочи без белорусского коллеги Александра Лукашенко, сообщает ФАН.

«Ничего не случилось. У Лукашенко были другие планы. Переговоры прошли очень хорошо», — успокоил пресс-секретарь президента.

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В среду Путин провел переговоры в Сочи с президентом Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства и белорусский лидер Александр Лукашенко вместе посетят международный турнир по боевому самбо.