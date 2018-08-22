Олимпийские чемпионы и звезды НХЛ провели благотворительный матч в Сочи

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Олимпийские чемпионы Игр в Пхенчхане и звезды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провели благотворительный матч в Сочи, сообщает ТАСС.

Матч проходил в рамках благотворительной программы «От чистого сердца». перед игрой заместителю председателя правительства Тульской области Марии Левиной был вручен чек на 20 млн рублей. Средства были собраны игроками сборной России и Национальной хоккейной лиги, а также Федерацией хоккея России. Денежные средства пойдут на улучшение материально-технической базы отделения онкологии, гематологии и химиотерапии Тульской детской областной клинической больницы.

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После автограф-сессии и выступления Димы Билана и Евгения Плющенко с композицией «Believe» на лед в составе «красных» и «синих» вышли олимпийские чемпионы Павел Дацюк, Никита Гусев и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов, хоккеисты НХЛ Евгений Малкин, Дмитрий Орлов и Александр Радулов, министр спорта России Павел Колобков, председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, а также финские звезды прошлых лет Теему Селянне и Яри Курри.

На матче присутствовали также первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, а также президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Встреча закончилась победой «красных» со счетом 10:8.

Ранее трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира по хоккею россиянин Евгений Малкин вместе с командой из более чем ста юниоров установил рекорд Гиннесса.