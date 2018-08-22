Роналду назвал свой лучший гол в карьере

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Нападающий туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду назвал лучший гол в карьере, пишет «Советский спорт».

По мнению звездного новичка туринцев, лучшим голом в его карьере является мяч, забитый в ворота «Ювентуса» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Мадридский «Реал», за который тогда выступал 33-летний футболист, забил туринскому клубу три безответных мяча.

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«Гол в ворота «Ювентуса» является лучшим в моей карьере на данный момент. Когда люди начали мне аплодировать, я сказал: «ничего себе». Такого никогда не было в моей жизни - это был невероятный момент», — приводит слова Роналду DAZN Italia.

Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля 2018 года, подписав с «бьянконери» 4-летний контракт. Ранее он выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, выиграв с мадридским клубом четыре Лиги чемпионов и два чемпионата Испании.

Ранее Роналду рассказал о своем старшем сыне.