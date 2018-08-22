Путин и Лукашенко посетят турнир по боевому самбо

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства и белорусский лидер Александр Лукашенко вместе посетят международный турнир по боевому самбо, сообщает ТАСС.

Турнир по боевому самбо «Плотформа S-70» состоится 22 августа в Сочи. В нем примут участие сборная России и сборная мира.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на слова Лукашенко о том, что сине-бело-голубые ходили на четвереньках в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо».