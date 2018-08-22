Лучший бомбардир в истории сборной Франции согласился возглавить «Бордо»

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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри согласился возглавить «Бордо», сообщает ТАСС.

По информации RMC, стороны объявят о подписании контракта в ближайшее время. О подробностях соглашения не сообщается.

Главный тренер Густаво Пойет был отстранен от работы с командой после критики в адрес руководителей клуба за продажу Гаэтана Лаборда в «Монпелье» без согласования с ним. Отмечается, что наставник пригрозив уйти в отставку. Футболисты «Бордо» негативно восприняли эту новость, многие из них отказались тренироваться, поэтому на разговор с ними отправился президент клуба.

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Анри является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Форвард принял участие в 123 матчах и забил 51 мяч. Также француз выступал за такие клубы, как «Монако», туринский «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселону».

Ранее сообщалось, что «Бордо» начал вести переговоры с Анри.