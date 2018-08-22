Родители Неймара забирают у сына почти всю зарплату

Большая часть зарплаты лидера «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара уходит его родителям, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает Folha de Sao Paulo, все средства, полученные футболистом за рекламные компании, контролируются фирмой его отца и матери. Отмечается, что родителям бразильца отходит порядка 85 процентов всего заработка сына, тогда как игроку остаются лишь 15 процентов.

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Такое распределение зарплаты родители форварда утвердили еще в 2006 году, когда будущей звезде мирового футбола было 14 лет.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за Неймара рекордные €300 млн.