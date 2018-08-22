Главный футбольный скандалист показал неприличный жест фанату

Полузащитник «Интерfе» Раджа Наингголан повздорил с болельщиком в ночном клубе, сообщает «Советский спорт».

Футболист с друзьями отдыхал в одном из ночных клубов Милана, когда фанат начал снимать его на камеру. Оператор выкрикнул игроку несколько слов, призывая бельгийца отправиться спать, поскольку у того скоро матч. Хавбек поднял голову и показал средний палец снимавшему его человку, на что болельщик рассмеялся.

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Видеозапись с инцидентом появилась на ютуб-канале SardegnaFilm.

30-летний Наингголан является одним из самых скандальных футболистов в мире. Множество раз бельгиец попадал в неприятные истории, включая и те, в которых был обвинен в нарушении спортивного режима. Из-за этого он не поехал на чемпионат мира — 2018, после чего завершил карьеру в сборной.

Ранее сообщалось, что Наингголан попал в ДТП в Италии.