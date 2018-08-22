Фигуристка Медведева сравнила себя с Белоснежкой
Российская фигуристка Евгения Медведева необычным образом рассказала о своей жизни в Канаде, сообщает «Советский спорт».
В свой официальный аккаунт в твиттере спортсменка выложила картинку с изображением героини мультфильма «Белоснежка», которая находится в окружении животных.
Реклама
«Это я в Торонто», — подписала Медведева запись.
18-летняя Медведева в мае 2018 года расторгла долголетние отношения с тренером Этери Тутберидзе, переехав в Канаду тренироваться под началом Брайана Орсера.
Ранее сообщалось, что Медведева поделилась фотографией с гусями из Канады.
Это я в Торонто pic.twitter.com/pmdxc69R3f— Evgenia Medvedeva (@JannyMedvedeva) 22 августа 2018 г.