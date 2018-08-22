Фигуристка Медведева сравнила себя с Белоснежкой

Российская фигуристка Евгения Медведева необычным образом рассказала о своей жизни в Канаде, сообщает «Советский спорт».

В свой официальный аккаунт в твиттере спортсменка выложила картинку с изображением героини мультфильма «Белоснежка», которая находится в окружении животных.

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«Это я в Торонто», — подписала Медведева запись.

18-летняя Медведева в мае 2018 года расторгла долголетние отношения с тренером Этери Тутберидзе, переехав в Канаду тренироваться под началом Брайана Орсера.

Ранее сообщалось, что Медведева поделилась фотографией с гусями из Канады.