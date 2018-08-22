Президент UFC назвал Макгрегора «своим Али и Тайсоном»

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о личности ирландского бойца и экс-чемпиона организации Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

«Он мой Мохаммед Али, мой Майк Тайсон. Он буквально ворвался на сцену. На первой минуте нашего знакомства я понял, что он станет звездой. Я не знал, умеет ли он драться и будет ли он чемпионом. Однако я знал, то что он станет звездой», – сказал функционер в интервью MMA Nytt.

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Свой ближайший поединок Макгрегор проведет против россиянина Хабиба Нурмегомедова. Бой состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC прогнозирует «убийство» Магрегора в поединке с Нурмагомедовым.