Роналду одел всю семью в форму «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился семейной фотографией, сообщает «Советский спорт».

В свой официальный инстаграм португалец выложил снимок, на котором он и его семья: жена Джорджина и четверо детей одеты в игровую форму туринского клуба. Фотографию оценили более почти 8,5 млн пользователей.

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33-летний Роналду перебрался в стан «бьянконери» из мадридского «Реала» этим летом за €112 млн.

Ранее сообщалось, что первый матч Роналду за «Ювентус» в Италии посмотрели примерно 2,3 млн человек.