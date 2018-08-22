Карякин занимает последнюю строчку в турнирной таблице турнира в Сент-Луисе

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Российский шахматист Сергей Карякин занимает последнюю строчку в турнирной таблице шахматного турнира в Сент-Луисе, сообщает ТАСС.

Другой российский гроссмейстер Александр Грищук сохранил место в лидирующей группе. Он белыми фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в партии четвертого тура Кубка Синкфилда четвертого этапа мирового шахматного Гран-тура.

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В партии пятого тура, который пройдет в среду, российские гроссмейстеры сыграют друг с другом. Грищук проведет встречу черными фигурами, Карякин сыграет белыми.

Ранее Карякин опустился на четвертое место на этапе Гран-тура по шахматам.