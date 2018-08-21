Предзаказ на форму «Ростова» в виде ковра оформили более 500 человек
Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» заявила, что более 500 человек сделали предзаказ четвертого комплекта формы в виде ковра, сообщает «Советский спорт».
Футболку можно приобрести за 2500 рублей.
Во время трансляции матча «Енисей» — «Ростов» в кадр попали болельщики желто-синих, у которых в руках был ковер.
Ранее сообщалось, что КДК РФС сделает замечание «Ростову» за болельщика с ковром.
������— Football Club Rostov (@rostovfc) 21 августа 2018 г.
Уже более 500 предзаказов на наш 4-й комплект формы!
Торопимся! Партия ограничена!https://t.co/uQ6JdDbG2Bhttps://t.co/uQ6JdDbG2Bhttps://t.co/uQ6JdDbG2B pic.twitter.com/uOxlOsesaX