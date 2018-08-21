Предзаказ на форму «Ростова» в виде ковра оформили более 500 человек

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Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» заявила, что более 500 человек сделали предзаказ четвертого комплекта формы в виде ковра, сообщает «Советский спорт».

Футболку можно приобрести за 2500 рублей.

Во время трансляции матча «Енисей» — «Ростов» в кадр попали болельщики желто-синих, у которых в руках был ковер.

Ранее сообщалось, что КДК РФС сделает замечание «Ростову» за болельщика с ковром.