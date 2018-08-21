Первая ракетка мира Халеп: никогда не общалась с Надалем

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Румынская теннисистка Симона Халеп, которую ее собственный тренер назвал «маленьким Надалем», призналась, что ни разу не общалась с первой ракеткой мира из Испании, пишет «Советский спорт».

«Я никогда не общалась с Надалем. Мой твиннер во время финального матча в Цинциннати? Я несколько раз практиковала такие удары на тренировках, но никогда не планировала выполнить его в официальном матче. Сегодня такой случай представился – именно поэтому я сделала это», – цитирует румынку Tennis World USA.

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Сыграв в финале турнира в Цинциннати, румынская спортсменка обеспечила себе нахождение на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) до конца Открытого чемпионата США.

Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина упрочила свою позицию в рейтинге WTA.