Российские спортсмены получили «параноидальную» памятку о вреде допинга
Российский легкоатлет Сергей Шубенков в своем твиттер-аккаунте опубликовал фотографию с памяткой, где спортсменов предостерегают от возможного попадания в их организм запрещенных веществ, пишет «Советский спорт».
В документе продемонстрированы возможные способы попадания запрещенных препаратов в организм спортсмена и даны советы, как этого избежать. В частности, спортсменам не рекомендуется пить воду из ненадежных источников, «критически относится к любым советам» и уметь отказаться от стакана воды, «даже если его предлагает ваш партнер по команде».
«Жить реально страшно. Паранойя все ближе», — подписал свой пост Шубенков.
В 2015 году членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено за систематические нарушения антидопинговых правил, а российским спортсменам разрешили выступления на международных соревнованиях только под нейтральным флагом.
Ранее стало известно, что Министерство спорта России планирует ужесточить меры борьбы с употреблением допинга.
Жить реально страшно �� Паранойя всё ближе �� поджидает за каждым углом прямо-таки �� pic.twitter.com/K2ukem6id1— Sergey Shubenkov RU (@serg_shubenkov) 21 августа 2018 г.