Футболист два года жил под чужим именем и был арестован во время матча

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Матч Кубка Перу между командами «Юнион Кимбири» и «Спорт Хуанта» прервали из-за вмешательства полицейских, сообщает The Sun.

Посреди матча форварда «Юнион Кимбири» Сезара Монтальво увели с поля представители правоохранительных органов. Футболиста обвинили в краже личности: сообщается, что Монтальво был зарегистрирован под чужими именем и фамилией в течении двух лет. Выяснилось настоящее имя игрока — футболиста зовут Хосе Контрерас.

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Контрерас открестился от обвинений в преступлении.

«Я футболист, а не преступник», — заявил форвард представителям полиции.

Матч был прерван при счете 2:0 в пользу «Спорт Хуанта» и так и не был доигран. Команда автоматически квалифицировалась в следующий раунд турнира.

Ранее матч двух женских команд «Университарио» – «Либертад» в Аргентине закончился массовой дракой спортсменок.