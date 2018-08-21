Футболист два года жил под чужим именем и был арестован во время матча
Матч Кубка Перу между командами «Юнион Кимбири» и «Спорт Хуанта» прервали из-за вмешательства полицейских, сообщает The Sun.
Посреди матча форварда «Юнион Кимбири» Сезара Монтальво увели с поля представители правоохранительных органов. Футболиста обвинили в краже личности: сообщается, что Монтальво был зарегистрирован под чужими именем и фамилией в течении двух лет. Выяснилось настоящее имя игрока — футболиста зовут Хосе Контрерас.
Контрерас открестился от обвинений в преступлении.
«Я футболист, а не преступник», — заявил форвард представителям полиции.
Матч был прерван при счете 2:0 в пользу «Спорт Хуанта» и так и не был доигран. Команда автоматически квалифицировалась в следующий раунд турнира.
Ранее матч двух женских команд «Университарио» – «Либертад» в Аргентине закончился массовой дракой спортсменок.