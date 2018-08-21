Орлов сравнил форварда Дзюбу с ребенком
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего сборной России и петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, передает «Российская газета».
«Дзюба перешел в новое психологическое состояние. Вот есть люди, которые работают на сопротивлении. Вот Артем - такой, но при этом он раним и обидчив. Он - как ребенок. Ему необходимо ласковое слово.
А Манчини устроил ему террор: просто отказался от Артема. Та же участь, кстати, постигла и Олега Шатова. А теперь Дзюба это ласковое слово получил, вспомнил, что он футболист. У него увеличился процент точных передач, он понял, что может рисковать, обострять.
Сумасшедший кураж Дзюбы повысил качество его игры. Почему? Думаю, он каждый день вспоминает: «Ну, я же Рамоса и Пике, чемпионов мира и победителей Лиги чемпионов топтал», — сообщил Орлов.
Ранее экс-хавбек «Зенита заявил, что команда хорошо готова физически.