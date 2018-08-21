Известный комментатор назвал причину удачного старта «Зенита»

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Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему петербургский «Зенит» так удачно стартовал в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Российская газета».

«Видно, что тренер поменялся, и поменялось отношение к игрокам. Причем радует, что не только к своим: посмотрите, как заиграл Дриусси, как сейчас выглядит Паредес. Семак нашел с ними общий язык.

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Знаете, у бывших игроков, которые становятся тренерами, есть один недостаток: они могут начать вести себя со своими футболистами по-панибратски. Но у Семака есть реноме: он уважаем. И эта харизма дает результат: команда играет и за него. Сергей очень сдержан. У него нет вот этих вот нарциссовских историй, которые бывают у некоторых тренеров — экс-футболистов. Их гордыня мешает им развивать им свой талант.

У Семака, несмотря на то, что он пятикратный чемпион страны, абсолютно нет замашек на вот это вот псевдолидерство. Семак — человек-справедливость. Я точно знаю, что он говорит игрокам только то, что действительно думает. У него нет любимчиков. Он сам все это прошел и знает, как опасно кого-то в команде выделять. Сейчас «Зенит» — одно целое», — заявил Орлов.

Ранее сообщалось, что Орлов считает «неприличным» обсуждать чемпионство на старте РПЛ.