В «Уфе» опровергли информацию об отсутствии болельщиков на матче с «Рейнджерс»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/949/11889949/88s42O23PdY-pic905-895x505-25621.jpg">

Сотрудник службы по работе с болельщиками клуба «Уфа» Андрей Коленченко опроверг слухи о том, что на гостевой игре Лиги Европы с «Рейнджерс» команду не будут поддерживать болельщики, передает «Чемпионат.com».

По информации британского издания Daily Record, фанаты «Уфы» не стали выкупать билеты на игру в Глазго.

Реклама

«Был удивлен статьей британского издания. У нас едут болельщики. Учитывая, что по времени и деньгам визу в Великобританию получить довольно трудно. К тому же у нас там есть друзья, которые готовы поддержать наш клуб. Мы ожидаем около 15-20 человек. Для «Уфы» это отличный результат», — заявил Коленченко.

Матч состоится 23 августа.

Ранее СМИ сообщили, что матч «Рейнджерс» — «Уфа» пройдет без российских фанатов.