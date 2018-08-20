«Валенсия» и «Атлетико» сыграли вничью в первом туре Примеры
«Валенсия» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в матче первого тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
Игра завершилась со счетом 1:1. На 26-й минуте встречи счет открыл Анхель Корреа. Уже во второй тайме форвард «летучих мышей» Родриго установил равенство на табло.
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Полузащитник сборной России Денис Черышев на поле не выходил.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Денис Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Атлетико».
Испания. Примера. 1-й тур
«Валенсия» (Валенсия) — «Атлетико» (Мадрид) — 1:1
Голы: 0:1 — Корреа, 26; 1:1 — Родриго, 56.