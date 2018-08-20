РУСАДА объявила о начале сотрудничества с антидопинговым агентством Узбекистана

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписало соглашение о сотрудничестве с Национальным антидопинговым агентством Узбекистана (УзНАДА), сообщает ТАСС.

«20 августа к нам с трехдневным рабочим визитом приехали представители УзНАДА, которое было создано в этом году. Цель визита наших коллег — установление и развитие партнерских отношений, направленных на совместную борьбу с допингом. Сегодня же состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между агентствами», — заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая

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Подобные соглашения РУСАДА заключило с национальными агентствами Словакии, Белоруссии и Азербайджана.

Ранее РУСАДА отправило в WADA отчеты о своей работе за последние 12 месяцев.