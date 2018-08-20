УЕФА назвал трех претендентов на награду лучшему футболисту сезона-2017/18
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал трех претендентов на приз лучшему футболисту сезона-2017/18, сообщает «Советский спорт».
Как передает пресс-служба организации, на награду претендуют хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, египетский вингер английского «Ливерпуля» Мохамед Салах и португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Победитель будет объявлен 30 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» примет матчи Лиги чемпионов на «Уэмбли».