Россия выиграла чемпионат мира по гандболу среди юниоров

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Юниорская сборная России по гандболу победила национальную команду Венгрии в финале чемпионата мира (для игроков не старше 18 лет), который проходил в Польше, сообщает «РИА Новости».

Встреча, прошедшая в воскресенье в Кельце, завершилась со счетом 29:27 в пользу россиянок. В матче за бронзовые медали турнира сборная Южной Кореи взяла верх над командой Швеции — 34:27.

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Сборная России во второй раз подряд и в третий раз в истории стала победителем юниорского чемпионата мира.

Ранее национальная женская команда России по гандболу вышла в финальную часть чемпионата Европы 2018 года.