Касаткина поднялась на 11 строчку в рейтинге WTA

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Российская теннисистка Дарья Касаткина упрочила свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет «Советский спорт».

В обновлённом рейтинге WTA от 20 августа чешка Петра Квитова поднялась на пятую строчку, немка Юлия Гергес — на девятую, а представительница Латвии Елена Остапенко — на 10-ю. Первой ракеткой мира все так же является румынка Симона Халеп.

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Топ-100 замкнула россиянка Анна Блинкова.

Рейтинг WTA. 20 августа

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061.

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 5975.

3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5482.

4 (4). Анжелика Кербер (Германия) — 5305.

5 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4840.

6 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4725.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4555.

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4105.

9 (10). Юлия Гёргес (Германия) — 3815.

10 (11). Елена Остапенко (Латвия) — 3787.

11 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3525.

...

21 (21). Мария Шарапова (Россия) — 2003...

27 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1655…

49 (49). Екатерина Макарова (Россия) — 1117…

68 (59). Елена Веснина (Россия) — 872…

81 (79). Евгения Родина (Россия) — 809…

100 (101). Анна Блинкова (Россия) — 633.

Ранее россиянка Екатерина Макарова и чешка Люция Градецкая стали победительницами теннисного турнира в Цинциннати в парном разряде.