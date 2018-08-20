Дзюба пожелал скорейшего выздоровления «эквадорскому пингвиненку»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пожелал скорейшего выздоровления получившему травму одноклубнику Кристиану Нобоа, передает «Советский спорт».

Эквадорец получил травму в матче 4-го тура чемпионата России против «Урала». Хавбек не смог самостоятельно покинуть поле, а после игры был доставлен в больницу.

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«Дорогой мой эквадорский пингвиненок! Желаю тебе скорейшего выздоровления и возвращения! Мы тебя ждем и уже скучаем! Я верю, что ты сможешь пройти это испытание! Мы с тобой», — написал форвард.

СМИ сообщили, что травма 33-летнего Нобоа оказалась серьезной, из-за чего он может пропустить порядка шести месяцев.