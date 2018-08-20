Игрок «Манчестер Сити» вынес на поле чудом спасшегося сына

Давид Сильва, «Манчестер Сити» Twitter Давида Сильвы

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва показал болельщикам спасшегося сына, сообщает «Советский спорт».

Маленький Матео преждевременно появился на свет в конце 2017 года, из-за чего малыш долгое время находился в критическом состоянии. Сильва был вынужден пропускать ряд матчей, чтобы навещать семью. Пять месяцев врачи боролись за жизнь Матео и спасли ребенка.

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В матче 2-го тура чемпионата Англии Сильва вынес сына на поле, а после игры отправился с ребенком в раздевалку.

Видео с трогательными моментами опубликовано в официальном твиттере «горожан».

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