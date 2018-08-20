Игрок «Манчестер Сити» вынес на поле чудом спасшегося сына
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва показал болельщикам спасшегося сына, сообщает «Советский спорт».
Маленький Матео преждевременно появился на свет в конце 2017 года, из-за чего малыш долгое время находился в критическом состоянии. Сильва был вынужден пропускать ряд матчей, чтобы навещать семью. Пять месяцев врачи боролись за жизнь Матео и спасли ребенка.
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В матче 2-го тура чемпионата Англии Сильва вынес сына на поле, а после игры отправился с ребенком в раздевалку.
Видео с трогательными моментами опубликовано в официальном твиттере «горожан».
Ранее сообщалось, что Серхио Агуэро вошел десятку лучших бомбардиров в истории АПЛ.
19 августа 2018 г.
�� x 1,000,000 pic.twitter.com/xFHyZYaHyC— Manchester City (@ManCity) 19 августа 2018 г.