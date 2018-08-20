В Госдуме оценили ужесточенные меры в борьбе с допингом

Вице-президент Союза биатлонистов России и депутат Государственной думы Сергей Чепиков прокомментировал возможное введение ужесточенных мер по борьбе с допингом, передает газета «Известия».

Он подтвердил, что работа по этому вопросу ведется, а сам выразил согласие с новыми правилами.

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«Инициатива хорошая — я вообще против любого употребления запрещенных препаратов. И в комитете по спорту и молодежной политике Госдумы ведется работа по формированию и выдвижению соответствующих законодательных актов, которые формализовали бы наказание за подобные нарушения. Поэтому будем рассматривать инициативу Минспорта. Лично я за то, чтобы было как можно больше мер воздействия на тех, кто принимает допинг», — сказал Чепиков.

Министерство спорта ранее сообщило, что попавшихся на допинге спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов будут лишать любых доходов и имущества, полученных за достижения на соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов заявил о попытках поймать на допинге игроков сборной России.