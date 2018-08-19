Дзюба: когда весь стадион кричит мое имя, я чуть взлетаю

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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от домашней победы над екатеринбургским «Уралом» (4:1) в матче четвертого тура Российской премьер-лиги, сообщает «Чемпионат.com».

«Наверное, маленький куражик остался после матча с минским «Динамо». Такие матчи для психологии команды очень полезны. Сегодня мы хорошо начали игру, хоть и пропустили.

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«Урал» довольно открытая команда, идет в атаку. Поэтому на встречных курсах у нас получилось их поймать. Непростой матч. Димитров простил при счете 2:1, у него был 100-процентный момент, я считаю. В целом мы заслуженно победили. Может быть, крупно слишком, но сегодня потрясающий матч провел Дриусси. Браво просто! Победу омрачила травма Нобоа. Это наш ключевой футболист на данный момент. Надеюсь, с ним все хорошо.

Когда весь стадион кричит «Дзюба», я чуть взлетаю, куда-то улетаю. Это необъяснимые эмоции. Дриусси выдал великолепный пас, мне оставалось только попасть по воротам. Благодарен болельщикам, что они пришли сегодня поддержать нас. Мы играем для них, без болельщиков это не футбол», — заявил Дзюба.

Ранее главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился комментариями по поводу домашней победы над екатеринбургским «Уралом».