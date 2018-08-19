Гол Джеко на последней минуте принес победу «Роме»

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Римская «Рома» в выездном матче одержала минимальную победу над у туринского «Торино» в первом туре чемпионата Италии по футболу, сообщает Sport24.

Команды долго не могли открыть счет, и единственный гол в матче на предпоследней минуте забил форвард римского клуба и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко.

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«Рома» третьей из призеров Серии А в прошлом году начала выступление в новом сезоне. Накануне «Ювентус» и «Наполи» выиграли свои матчи у «Кьево» и «Лацио» соответственно.

Ранее сообщалось, что нападающий Криштиану Роналду дебютировал за «Ювентус» в матче 1-го тура чемпионата Италии против «Кьево».