Семин рассказал о проблемах Смолова в «Локомотиве»

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Наставник московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал выездную победу в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» со счетом 1:0, сообщает «Советский спорт».

«Первая победа всегда дается тяжело. Мы рады набрать три очка в Самаре. Теперь психологически «Локомотиву» будет полегче. В последнее время было много критики в наш адрес.

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Что касается непосредственно матча, первый тайм остался за нами, второй — за «Крыльями». Во втором тайме мы упустили контроль над мячом и игрой. Хорошо действовал Гилерме, особенно в последнем эпизоде», — цитирует Семина пресс-служба «Локомотива».

Кроме того, главный тренер «железнодорожников» поделился мнением об игре новичка «Локомотива» Федора Смолова.

«Мне не показалось, что матч был грубым. Удаление Игнатьева — обычная игровая ситуация. Судья принял правильное решение.

Рыбусь травмирован. Лысов — футболист основного состава. Сегодня он сыграл неплохо. Смолову тяжело. Нужен первый гол. Как только Федор забьет, станет легче», — заявил Семин.

Ранее польский новичок столичного «Локомотива» Гжегож Крыховяк забил дебютный гол за свой новый клуб.