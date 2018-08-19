Семин: первая победа всегда очень сложная

<img src="//img.gazeta.ru/files3/643/11676643/RIAN_3316387.HR.ru-pic905-895x505-25409.jpg">

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился комментариями по поводу первой победы своего клуба в новом сезоне Российской премьер-лиги (1:0), сообщает Sport24.

«Превзошли соперника в результативном ударе после углового. Первый тайм был с нашим преимуществом, во втором «Крылья» перехватили инициативу, у них были моменты, чтобы сравнять счет.

Реклама

Я всем доволен. Первая победа всегда очень сложная. Победа есть победа. Три очка очень важны для нас, потому что их давно не было», — заявил Семин в эфире «Матч Премьер».

Ранее польский новичок столичного «Локомотива» Гжегож Крыховяк забил дебютный гол за свой новый клуб в матче против самарского клуба «Крылья Советов».