Семин: первая победа всегда очень сложная
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился комментариями по поводу первой победы своего клуба в новом сезоне Российской премьер-лиги (1:0), сообщает Sport24.
«Превзошли соперника в результативном ударе после углового. Первый тайм был с нашим преимуществом, во втором «Крылья» перехватили инициативу, у них были моменты, чтобы сравнять счет.
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Я всем доволен. Первая победа всегда очень сложная. Победа есть победа. Три очка очень важны для нас, потому что их давно не было», — заявил Семин в эфире «Матч Премьер».
Ранее польский новичок столичного «Локомотива» Гжегож Крыховяк забил дебютный гол за свой новый клуб в матче против самарского клуба «Крылья Советов».