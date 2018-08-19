«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря дебютному голу Крыховяка
Московский «Локомотив» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «железнодорожников».
Автором единственного гола стал новичок действующего чемпиона России, полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк, который на 37-ой минуте первым успел на добивание после углового москвичей. Для 28-летнего игрока сборной Польши этот мяч стал дебютным за «Локо». С 78-ой минуты московская команда играла в меньшинстве из-за удаления хавбека Владислава Игнатьева.
«Локомотив», набрав 5 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского первенства, а «Крылья Советов» с четырьмя очками расположились на 11-ой строчке.
Ранее были объявлены стартовые составы «Зенита» и «Урала».