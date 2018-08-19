Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Локомотива»
Стали известны стартовые составы самарских «Крыльев Советов и московского «Локомотива» на матч четвертого тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Самарджич, Башкиров, Чочиев, Ланин, Яковлев, Соболев.
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«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов, Фарфан.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее «Манчестер Юнайтед» хочет переманить спортивного директора «Локомотива».