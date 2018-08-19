Экс-теннисист Фрост признался в организации договорного матча и сбыте наркотиков

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Бывший австралийский теннисист Айзек Фрост был приговорен к 220 часам общественных работ судом Брисбена, сообщает Sport24.

По информации tennisworldusa.org, Фрост признался в организации договорного матча с участием соотечественника Оливера Андерсона. В 2016 году на турнире в Виктории Фрост уговорил Андерсона проиграть один из сетов матча.

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Также экс-теннисист признался в хранении кокаина и сбыте марихуаны.

Ранее в крови погибшего в ДТП игрока НБА обнаружили алкоголь и наркотики.