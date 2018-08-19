Форвард сборной России сыграл вторую свадьбу с певицей Пелагеей

Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин и певица Пелагея во второй раз сыграли свадьбу, сообщает teleprogramma.pro.

Церемония прошла месяц назад в узком кругу семьи на Мальдивах, где пара проводила отпуск. Вторую часть совместного отдыха чета провела в Греции.

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Во время мероприятия пара поклялась друг другу в верности, также им был вручен символический сертификат, а в конце церемонии их осыпали лепестками роз и рисом. Вечером пара поужинала в романтической атмосфере.

26-летний хоккеист и 32-летняя певица поженились летом 2016 года. В январе 2017 года у них родилась дочь Таисия.

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