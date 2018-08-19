Стало известно имя первенца Овечкина и Шубской

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская впервые стали родителями, сообщает «Советский спорт».

В честь этого события пресс-служба действующих обладателей Кубка Стэнли адресовала своему капитану поздравления с рождением сына, а также раскрыла имя ребенка, которого назвали Сергеем.

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«Поздравляем Александра Овечкина и его жену Анастасию с рождением первого ребенка — Сергея Александровича Овечкина», — гласит сообщение «Вашингтона».

Ранее сообщалось, что Овечкин опубликовал первое фото новорожденного сына.