Кафельников высмеял капитана «Спартака» после победы над «Краснодаром»

Экс-первая ракетка мира и известный футбольный болельщик Евгений Кафельников прокомментировал матч 4-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и московским «Спартаком», сообщает «Советский спорт».

Красно-белые добились минимальной победы со счетом 1:0.

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»Комбарова нет, 1:0 победили. Не было бы еще Глушакова, 2:0 гарантировано закончили», — написал теннисист в своем твиттере.

Таким образом Кафельников напомнил про свои слова, сказанные после вылета из Лиги чемпионов. Тогда теннисист выразил мнением, что подопечные Массимо Карреры будут побеждать в еврокубках, если из команды уберут защитника Дмитрия Комбарова и полузащитника Дениса Глушакова.