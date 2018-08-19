Кафельников высмеял капитана «Спартака» после победы над «Краснодаром»
Экс-первая ракетка мира и известный футбольный болельщик Евгений Кафельников прокомментировал матч 4-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и московским «Спартаком», сообщает «Советский спорт».
Красно-белые добились минимальной победы со счетом 1:0.
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»Комбарова нет, 1:0 победили. Не было бы еще Глушакова, 2:0 гарантировано закончили», — написал теннисист в своем твиттере.
Таким образом Кафельников напомнил про свои слова, сказанные после вылета из Лиги чемпионов. Тогда теннисист выразил мнением, что подопечные Массимо Карреры будут побеждать в еврокубках, если из команды уберут защитника Дмитрия Комбарова и полузащитника Дениса Глушакова.
Комбара нет,1-0 победили. Не было бы ещё Глушакова,2-0 гарантировано закончили.— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 18 августа 2018 г.