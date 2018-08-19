«Барселона» забила свой 6000-й мяч в чемпионатах Испании

«Барселона» в матче против «Алавеса» забила свой 6000-й мяч в чемпионатах Испании, сообщает «Советский спорт».

Эта отметка покорилась сине-гранатовым благодаря усилиям форварда Лионеля Месси, который открыл счет с «Алавесом» за 64-й минуте игры.

5000-й мяч «Барселоны» во внутреннем первенстве, который был забит 1 февраля 2009 года, на свой счет также записал Месси. Тогда аргентинец поразил ворота «Расинга» из Сантандера.

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«Барселона» является вторым испанским клубом, которому удалось забить 6000 мячей в лиге. Мадридский «Реал» этой отметки достиг в феврале 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» разгромила «Алавес» в стартовом туре чемпионата Испании.