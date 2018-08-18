Шарапова и сестры Уильямс не сыграют на турнире в Ухани

<img src="//img.gazeta.ru/files3/599/11786599/Maria-Sharapova-at-French-Open-2018-Roland-Garros-27-pic905-895x505-92254.jpg">

Стал известен список участниц турнира категории Premier 5 в Ухани (Китай), сообщает «Советский спорт».

В соревнованиях примут участие все теннисистки из топ-10: румынка Симона Халеп, датчанка Каролина Возняцки, американка Слоан Стивенс, немка Анжелика Кербер, француженка Каролин Гарсия, чешка Петра Квитова, украинка Элина Свитолина, чешка Каролина Плишкова, испанка Гарбинье Мугуруса и немка Юлия Гёргес.

Реклама

Из россиянок, попадающих по рейтингу в основную сетку, на турнир заявились Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Мария Шарапова заявку на участие в соревнованиях не подала.

Не планируют выступать в Ухани также американки Серена и Винус Уильямс. Серена ранее заявляла, что планирует играть в этом сезоне до US Open, а своих дальнейших планов пока не знает.

Ранее швейцарский теннисист Роджер Федерер уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати.