Павлюченко: Ари совсем не дружит с головой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/86/10905086/RIAN_03154737.HR.ru-pic905-895x505-35612.jpg">

Экс-нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко поделился мыслями по поводу удаления форварда «Краснодара» Ари за удар головой защитника «Спартака» Самуэля Жиго, сообщает «Советский спорт».

«Ари, по-моему, совсем с головой не дружит. За такие выходки ему должны дать 5 игр, как раз и голову полечит.

Реклама

А я давно говорил, таким футболистам не место в сборной!» — написал Павлюченко на своей странице в твиттере.

Матч четвертого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» — «Спартак» завершился победой московского клуба со счетом 1:0, где единственный гол забил форвард красно-белых Зе Луиш на 88-ой минуте.

«Спартак» благодаря этой победе переместился на первое место турнирной таблицы.

Ранее болельщики «Краснодара» бросали бутылки в штрафную «Спартака» после удаления Ари.