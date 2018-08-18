Клопп: радоваться отсутствию Де Брюйне может только подлец
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму игрока «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевина Де Брюйне, сообщает «Советский спорт».
Немецкий наставник подчеркнул, что отсутствие де Брюйне в первых матчах чемпионата Англии не уравняет шансы команд на титул.
«Думаю, в подобной ситуации так может думать только подлец. Я не такой человек и желаю де Брюйне только самого лучшего. Мне нравится этот игрок — когда я тренировал «Боруссию», я очень хотел видеть его в команде, но Жозе Моуринью не отпустил его из «Челси», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
Тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ранее назвал травму де Брюйне «большой потерей» для команды, отметив, что ему будет непросто найти в составе футболиста, который заменит бельгийца на время его отсутствия.
Ранее Клопп поделился мнением о работе Дидье Дешама, который возглавляет сборную Франции.