Овечкин опубликовал первое фото новорожденного сына

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская стали родителями, сообщает «Советский спорт».

Нападающий сборной России в своем инстаграме опубликовал первую фотографию своего новорожденного сына.

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«18.08.2018... спасибо тебе моя девочка за самый прекрасный день в жизни», — обращается Овечкин к своей супруге.

Ранее о том, что у Овечкина родился первенец, сообщил российский баскетболист Виталий Фридзон.