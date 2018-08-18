«Анжи» примет участие в юношеской лиге УЕФА, несмотря на финансовые проблемы
Махачкалинский «Анжи» примет участие в юношеской лиге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сезоне-2018/19, несмотря на финансовые проблемы клуба, сообщает ТАСС.
Махачкалинская команда примет участие как обладатель Кубка Российского футбольного союза (РФС) 2017 года для игроков в возрасте до 17 лет.
«Несмотря на сложное финансовое положение и проблемы клуба, молодежный состав «Анжи» примет участие в Юношеской лиге УЕФА.
Основную часть расходов берет на себя Союз европейских футбольных ассоциаций, а также спонсоры турнира, которые заинтересованы в развитии юношеского футбола. Домашние матчи футболисты будут проводить на «Анжи Арене» в Каспийске. Повторюсь, что никаких опасений нет», — заявил генеральный директор махачкалинского клуба Олег Флегонтов.
Ранее сообщалось, что экс-защитник «Анжи» может стать спортивным директором «Спортинга».