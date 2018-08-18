Бывший игрок «Милана» и «Шальке-04» стал рэпером

Бывший полузащитник «Милана» и «Шальке-04» Кевин-Принс Боатенг, ныне защищающий цвета «Сассуоло», начал музыкальную карьеру. Об этом сообщает «Советский спорт».

31-летний хавбек выпустил дебютный клип на композицию «King» («Король») в стиле рэп, который размещен на ютуб-канале WORLDSTARHIPHOP.

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Ганский футболист будет выступать под псевдонимом PRINSS Boateng.

За несколько суток клип набрал около 200 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов раскритиковал рэп-концерт в Махачкале.