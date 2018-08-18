В «Зените» провозгласили Дзюбу «героем России и Петербурга»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/183/11899183/RIAN_5611226.HR-pic905-895x505-27023.jpg">

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился мнением о своем одноклубнике Артеме Дзюбе, передает «СЭ».

В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» (8:1) Дзюба оформил хет-трик и помог своей команде выйти в следующий раунд.

Реклама

«Дзюба переживает лучший момент в карьере! Его история вдохновляет меня. Он с большим трудом вернулся в сборную России, приехал на чемпионат мира запасным игроком, но смог работой и талантом все изменить. Что он сделал – фантастика! Дзюба сейчас – герой России, а теперь и – «Зенита», Петербурга. Никогда не думал, что Артем может так играть. Мы в команде любим его. А он любит команду», — сказал Мак.

Ранее сообщалось, что сборная России представила Дзюбу в образе Супермена.