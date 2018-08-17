В «Монако» рассказали о сроках восстановления Головина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/67/11874067/55873-pic905-895x505-41012.jpg">

Пресс-атташе французского «Монако» Джонатан Монтейро рассказал о сроках восстановления полузащитника сборной России Александра Головина, передает «Спорт-Экспресс».

«Пока мы не знаем, когда Головин сможет выйти на поле. Его лечат врачи команды. Им много занимаются.

Реклама

«Не могу вам многое сказать по поводу адаптации Головина, но вообще у него все хорошо. Никаких проблем он не испытывает», — заявил Монтейро.

22-летний хавбек перешел в «Монако» из московского ЦСКА этим летом. Сумма трансфера составила €30 млн.

Ранее сообщалось, что Головин будет представлен в «Монако» уже на следующей неделе.