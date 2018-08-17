В «Монако» рассказали о сроках восстановления Головина
Пресс-атташе французского «Монако» Джонатан Монтейро рассказал о сроках восстановления полузащитника сборной России Александра Головина, передает «Спорт-Экспресс».
«Пока мы не знаем, когда Головин сможет выйти на поле. Его лечат врачи команды. Им много занимаются.
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«Не могу вам многое сказать по поводу адаптации Головина, но вообще у него все хорошо. Никаких проблем он не испытывает», — заявил Монтейро.
22-летний хавбек перешел в «Монако» из московского ЦСКА этим летом. Сумма трансфера составила €30 млн.
Ранее сообщалось, что Головин будет представлен в «Монако» уже на следующей неделе.