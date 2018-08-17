Рекорды Медведевой и Загитовой признаны историческими

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Международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил, что все мировые рекорды в фигурном катании, установленные до сезона-2018/19, теперь будут считаться историческими. Об этом пишет «Советский спорт» со ссылкой на официальный сайт ISU.

Нововведение связано с изменением системы оценок с нового сезона — отныне элементы будут оцениваться по шкале с -5 до +5, а не с -3 до +3, как было раньше. Все результаты спортсменов со следующего сезона будут считаться с чистого листа.

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Среди рекордов, принадлежащих женщинам, в историю свои имена вписали российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова. Кроме того, среди рекордов в короткой программе останется результат Татьяны Волосожар и Максима Транькова.

Женщины

Короткая программа: 82,92 — Алина Загитова (Россия)

Произвольная программа: 160,46 — Евгения Медведева (Россия)

Итоговый балл: 241,31 — Евгения Медведева (Россия)

Пары

Короткая программа: 84,17 — Татьяна Волосожар и Максим Траньков (Россия)

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева представят новые программы 9 сентября.