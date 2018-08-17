«Зенит» анонсировал следующие матчи Лиги Европы кадром из фильма «Пила»
Петербургский «Зенит» перед матчами раунда плей-офф Лиги Европы с норвежским «Мольде» опубликовал в твиттере кадр из фильма «Пила», сообщает «Советский спорт».
Помимо кадра в записи есть слоган серии фильмов «Давай сыграем в игру».
Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и «Динамо», которая прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», завершилась в дополнительное время со счетом 8:1 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. В первой игре сине-бело-голубые уступили со счетом 0:4.
Ранее определились все участники раунда плей-офф Лиги Европы.
Hi @Molde_FK �� pic.twitter.com/r6GePE00EW— FC Zenit in English (@fczenit_en) 16 августа 2018 г.