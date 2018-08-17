Определились все участники раунда плей-офф Лиги Европы
Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги Европы, сообщает Sport24.
Петербургский «Зенит» встретится с норвежским «Мольде», а «Уфа» сыграет с шотландским «Рейнджерс». Первые матчи состоятся 23 августа, ответные — 30-го.
Путь чемпионов:
«Олимпия» (Словения) — «Спартак Трнава» (Словакия)
АПОЭЛ (Кипр) — «Астана» (Казахстан)
«Русенборг» (Норвегия) — «Шкендия» (Македония)
«Дюделанж» (Люксембург) — «ЧФК Клуж» (Румыния)
«Судува» (Литва) — «Селтик» (Шотландия)
«Шериф» (Молдавия) — «Карабах» (Азербайджан)
«Мальме» (Швеция) — «Мидтьюланд» (Дания)
«Торпедо Кутаиси» (Грузия) — «Лудогорец» (Болгария)
Основной путь:
«Сигма» (Чехия) — «Севилья» (Испания)
«Сарпсборг» (Норвегия) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль)
«Гент» (Бельгия) — «Бордо» (Франция)
«Партизан» (Сербия) — «Бешикташ» (Турция)
«Рапид» (Австрия) — «Стяууа» (Румыния)
«Аполлон» (Кипр) — «Базель» (Швейцария)
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Уфа» (Россия)
«Аталанта» (Италия) — «Копенгаген» (Дания)
«Зенит» (Россия) — «Мольде» (Норвегия)
«Тренчин» (Словакия) — «АЕК Ларнака» (Кипр)
«Генк» (Бельгия) — «Брондбю» (Дания)
«Олимпиакос» (Греция) — «Бернли» (Англия)
«Заря» (Украина) — «РБ Лейпциг» (Германия)
Ранее сообщалось, что «Зенит» установил два рекорда среди российских клубов.