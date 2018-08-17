Определились все участники раунда плей-офф Лиги Европы

Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги Европы, сообщает Sport24.

Петербургский «Зенит» встретится с норвежским «Мольде», а «Уфа» сыграет с шотландским «Рейнджерс». Первые матчи состоятся 23 августа, ответные — 30-го.

Путь чемпионов:

«Олимпия» (Словения) — «Спартак Трнава» (Словакия)

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АПОЭЛ (Кипр) — «Астана» (Казахстан)

«Русенборг» (Норвегия) — «Шкендия» (Македония)

«Дюделанж» (Люксембург) — «ЧФК Клуж» (Румыния)

«Судува» (Литва) — «Селтик» (Шотландия)

«Шериф» (Молдавия) — «Карабах» (Азербайджан)

«Мальме» (Швеция) — «Мидтьюланд» (Дания)

«Торпедо Кутаиси» (Грузия) — «Лудогорец» (Болгария)

Основной путь:

«Сигма» (Чехия) — «Севилья» (Испания)

«Сарпсборг» (Норвегия) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль)

«Гент» (Бельгия) — «Бордо» (Франция)

«Партизан» (Сербия) — «Бешикташ» (Турция)

«Рапид» (Австрия) — «Стяууа» (Румыния)

«Аполлон» (Кипр) — «Базель» (Швейцария)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Уфа» (Россия)

«Аталанта» (Италия) — «Копенгаген» (Дания)

«Зенит» (Россия) — «Мольде» (Норвегия)

«Тренчин» (Словакия) — «АЕК Ларнака» (Кипр)

«Генк» (Бельгия) — «Брондбю» (Дания)

«Олимпиакос» (Греция) — «Бернли» (Англия)

«Заря» (Украина) — «РБ Лейпциг» (Германия)

Ранее сообщалось, что «Зенит» установил два рекорда среди российских клубов.