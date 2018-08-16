«Реал» впервые за 18 лет проиграл в финале международного турнира
Мадридский «Реал» потерпел поражение от «Атлетико» в матче за Суперкубок УЕФА, сообщает «Советский спорт».
Игра проходила в эстонском Таллине и завершилась победой матрасников со счетом 4:2. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.
Таким образом, «сливочные» впервые за 18 лет уступили в финале международного турнира. Тогда «королевский клуб» уступил «Бока Хуниорс» в матче за Межконтинентальный кубок. С тех пор «Реал» выиграл 13 международных финалов подряд.
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Также поражение от «Атлетико» стало первым за три года для наставника «сливочных» Хулена Лопетеги. В последний раз специалист терпел поражение с «Порту» 29 декабря 2015 года.
Ранее сообщалось, что Серхио Рамос стал первым игроком «Реала», который забил в двух Суперкубках УЕФА.