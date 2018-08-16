В «Баварии» футболистам запретили пользоваться мобильными телефонами

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Главный тренер «Баварии» Нико Ковач запретил своим футболистам пользоваться мобильными телефонами на базе клуба, сообщает «Советский спорт».

Как признался сам наставник, эту воспитательную меру он решил ввести для улучшения микроклимата в команде. Однако, по информации Bild, игроки изначально проигнорировали новшество, но после угрозы санкциями подчинились.

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«Пользоваться смартфонами в раздевалке — это нормально. Но в остальных случаях это запрещено. Если мы обедаем вместе, мы должны разговаривать друг с другом, а не смотреть в телефон. Это касается и массажного кабинета. Игроки должны расслабиться, а не отвлекаться на телефон. Кроме того, я не думаю, что радиация полезна», — сказал тренер.

46-летний Ковач возглавляет мюнхенский клуб с начала текущего сезона.

Ранее сообщалось, что хет-трик Роберта Левандовски позволил «Баварии» выиграть Суперкубок Германии.